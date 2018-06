Una mirada sociològica

La doctora en sociologia Diana Oliveira va poder realitzar estudis especialitzats en turisme andorrà gràcies a diversos ajuts de Govern

Actualitzada 26/06/2018 a les 09:43

Júlia Trullà Andorra la Vella

La rotació del personal en el sector de l’hostaleria i la restauració a Andorra.” Així sona, en línies generals, la temàtica de la tesi que va presentar Diana Oliveira ara fa un parell d’anys. Després de cursar dos màsters a la Universitat de Tolosa, es va endinsar en l’anàlisi sociològica del món del turisme andorrà, gràcies als diversos ajuts que va rebre de Govern, que li va finançar els estudis i li va oferir la possibilitat de dedicar-se al 100% en aquesta recerca. “Una de les conclusions que es pot extreure de la tesi és la manca de formació dels treballadors de l’hostaleria i de la restauració, que ve implicada per un passat sociohistòric important”, explica Oliveira. En aquest sentit, la sociòloga apunta que “amb el temps els clients s’han tornat cada cop més exigents i la mà d’obra qualificada és una gran problemàtica en aquest sector”.

Oliveira reconeix que li sobren raons per voler tornar a Andorra, però la feina actual i la família també la lliguen a Tolosa, on resideix actualment. “Aquí exerceixo com a professora d’ense­nyament i recerca de forma eventual”, diu Oliveira, qui considera que Andorra no deixa de ser un país que dona moltes possibilitats als joves i, en aquest sentit, es mostra totalment agraïda a Govern. “Gràcies a les oportunitats que m’han ofert he pogut arribar tan lluny amb els meus estudis, fet que mai hauria pensat.”