Innovació en roba esportiva

Marta Marsà ha creat Whitefit, una empresa online de venda de roba esportiva amb personalitat i feta a Andorra

La roba d’esport és força similar. Tot­hom acostuma a vestir amb malles negres, samarretes de tirants i altres estilismes que es repeteixen entre la multitud d’un gimnàs o els esportistes que passegen per la muntanya. Amb només 25 anys, la canillenca Marta Marsà ha sabut reconèixer aquest nínxol de mercat i aprofitar-lo per a crear Whitefit, una empresa online de venda de roba esportiva amb personalitat i feta 100% a Andorra. “És el meu primer projecte com a emprenedora. Ara estic en procés de desenvolupar la pàgina web, però vaig creixent a poc a poc”, diu.

L’empresa la portat tota sola