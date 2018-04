Construint futurs talents

Lara de Sousa es estudiant de segon grau en Dret i Bachelor in Global Governance a ESADE

Estudiar a Esade ha estat una gran sort per a la Lara de Sousa. Ella és estudiant del segon grau en Dret i Bachelor in Global Governance i va rebre una beca per part de la Fundació Julià Reig. L’andorrana se sent totalment agraïda amb l’entitat per haver-li ofert l’oportunitat d’estudiar el que realment li agrada. “No és fàcil ni obtenir ni mantenir la beca i és normal. Han de comprovar que realment ho estàs aprofitant i t’hi estàs dedicant plenament”, explica De Sousa. A punt de complir els 20 anys, es mostra molt satisfeta del moment que està vivint: