Joves científics i investigadors

Ivan Paz és biòleg i, gràcies a l'ajut per a la mobilitat d'investigadors que va rebre de Govern, va accedir a la Universitat de Girona per realitzar un mes de recerca

Al món de la investigació mai ha presentat gaires facilitats. La manca d’ajuts i de llocs de feina fa anys que suposa un problema per als joves investigadors que decideixen endinsar-se en aquest sector. “Fins que no aconsegueixes una plaça fixa, t’has d’anar movent contínuament, anant de laboratori en laboratori i signant contractes temporals”, lamenta el biòleg Ivan Paz. Doctorat en ecologia, biodiversitat i evolució per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa, l’andorrà va tenir el privilegi ara fa un any de rebre l’ajut del Govern per a la mobilitat d’investigadors. Gràcies a aquest incentiu, Paz va poder accedir a