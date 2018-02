Una aposta pel talent

L'Àlex Santos va ser becat per la Fundació Crèdit Andorrà per estudiar el màster de genètica i genòmica a la Universitat de Barcelona.

El talent, sovint, s’ha d’anar a buscar a fora, però qui garanteix que hi hagi un retorn? Quants cops aquest talent s’escapa i ja no torna més? “La realitat és que som un país petit i aquí no sempre trobem el que necessitem”, assegura l’andor­rà Àlex Santos. Ell és un dels estudiants que van rebre la beca, ara fa més de tres anys, que la Fundació Crèdit Andorrà ofereix cada any als joves amb pocs recursos que volen estudiar a l’estranger. “La fundació és un dels mecanismes que incentiven que la gent de dins surti a fora, que vegi món,