Passió per l'automoció

David Pereiro, enginyer. És un dels estudiants becats per la Fundació Crèdit Andorrà

L’andorrà David Pereiro és un enamorat del món de l’automoció. “M’apassiona el tema de disseny de xassís i de les carreres”, assegura. De fet, des de ben petit que apuntava maneres. Els seus pares ja ho advertien. “En comptes del xumet, sempre portava les claus del cotxe del meu pare”, diu Pereiro. Estava clar, doncs, cap a on anirien encaminats els seus estudis. Després de fer la carrera d’enginyeria mecànica a Lleida i estudiar un màster en enginyeria industrial, ara, amb 25 anys, està cursant el Master of Science in Motorsport Engineering a la Universitat Oxford Brookes. La realització d’aquests