Guillem Viladomat és emprenedor i creador d'Alpify, ara transformat en Safe365

L’aplicació líder del moment en la categoria de localitzacions va néixer a Andorra i el seu nom és Safe365. El director executiu, Guillem Viladomat, té 29 anys i és andorrà. El 2012 va desenvolupar el projecte Alpify, una aplicació que va començar com una eina de rescat per a la gent que es trobava a la muntanya i que ha evolucionat fins a transformar-se en la primera aplicació de teleassistència per a gent gran. Ara s’anomena Safe365, que es podria resumir com a seguretat els 365 dies de l’any. A través de l’anomenat botó del pànic, els usuaris es posen