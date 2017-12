Música des de tots els àmbits

Cèlia Palau Lodge és cantant i coordinadora internacional d'una discogràfica independent

Cèlia Palau Lodge va néixer en una família “molt artística”, així que no és d’estranyar que el seu futur professional hagi anat lligat a aquest món. “Sempre trobava instruments per casa i tinc fotos de petita, amb tres o quatre anys, amb un micro a la mà i cantant com si ningú em mirés!”, confessa.



Ara bé, el seu interès no ha estat només la música, “sinó també altre formes d’art com la dansa, la pintura, la poesia, la costura i el disseny”. Assegura que totes l’“ajuden a inspirar-se i entendre el món amb altres perspectives del que defineix la personalitat