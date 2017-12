Parlar amb il·lustracions

La Carol Garrido fa anys que fa mèrits per fer-se un lloc en el món de la il·lustració i el disseny gràfic

La Carol Garrido fa anys que fa mèrits per fer-se un lloc en el món de la il·lustració i el disseny gràfic. I el cert és que pel volum de feina que diu que acumula, sembla que ho està aconseguint. De mica en mica. I més a l’estranger que al país, “perquè aquí no hi ha gaire mercat”, aclareix.



L’afició pel dibuix li ve de temps enrere. De petita va començar a l’escola d’art de Sant Julià i va fer classes fins als 13 anys. Després, explica, “quan vaig arribar a batxillerat ho vaig deixar una mica de banda, però més