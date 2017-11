Compromès amb la política

Actualitzada 27/11/2017 a les 07:59

Amb 26 anys, el Pere Baró trenca alguns estereotips que arrosseguen molts joves: estudia, treballa i fa política. No és que tingui aspiracions de ser cap de Govern, però sí que lluita per intentar tenir un país millor.



Explica que la política li ha interessat des de sempre. “De fet, des de petit he acompanyat els de casa a votar. I quan vaig fer els 18 i em van demanar què seria el primer que faria, vaig dir que jo volia anar a votar”, manifesta. I al PS també fa anys que el segueix, “des del Bartumeu fins ara”. I va ser el 2015 quan finalment va decidir a afiliar-se al partit. “A partir d’aquí vaig ser més actiu i vaig començar a assistir a reunions, comitès de treball i al comitè local”, per un any després, el 2016, acabar fent un pas més. “El Pere [López] em va proposar de portar la secció jove del partit”, i va decidir acceptar.



Diu que volen ser “un altaveu” per als joves, perquè considera que actualment aquest segment de la població no està prou representat a les institucions. “A les últimes eleccions comunals quasi un 50% dels joves es van abstenir”, remarca, insistint que això és “un problema”. Creu que si no hi ha interès per la política és perquè “molts joves estan cansats que els prenguin el pèl i els polítics només es recordin d’ells un cop cada quatre anys quan vénen a casa a demanar-te el vot”. Per això confia que amb la feina feta des de la secció jove del PS aquests nois i noies puguin acabar trobant representants a les llistes que els animin a anar votar i saber que hi haurà algú que es responsabilitzarà dels seus problemes. “Tenim problemes d’habitatge i d’estudis que no es resoldran fins que no hi hagi un Govern que se’n preocupi”, afirma.



Baró és optimista, però, i explica que en el cas de la Joventut Socialdemòcrata, amb pràcticament un any de funcionament, han doblat els membres. “Vam començar set o vuit i ja som 15. I esperem que se’n sumin d’altres, estem oberts a tots els joves d’esquerres”.



Quan se li pregunta si es veu fent carrera política assegura que no s’ho ha plantejat, però diu que si li proposen i arriba l’oportunitat, “per què no?”. De moment, però, fa equilibris per repartir el temps entre els estudis (fa una diplomatura en ADE), la feina d’assistent d’educació al Lycée i la feina al partit. “Costa, però si tens ganes sempre trobes temps”, diu.