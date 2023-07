Criptomonedes i 'coliving', als set tuits

El periodista Jordi Salazar analitza l'actualitat en clau d'humor

El cost de la vida amoïna el 14% dels ciutadans. Hauríem de ser més optimistes i afirmar que el 86% de la població és milionària. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 13, 2023 Govern proposa una autodeclaració de penals per residir al país. Caldrà portar un paper signat que digui: “No he fet res, us ho juro per Snoopy”.. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 13, 2023 Apareixen nous perfils falsos per estafar amb criptomonedes. Sort que ho avisen, perquè qui no ha guanyat mai 10.000 euros en dues hores? — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 13, 2023 Un dels edificis de lloguer social es destinarà