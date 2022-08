El cap de l'Ossa i el nou supermercat de la Seu, als set tuits

El periodista Jordi Salazar analitza l'actualitat en clau d'humor

El ‘tax free’ impulsa un nou gran supermercat a la Seu. A aquest pas les retencions a l’N-145 seran en sentit contrari. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 26, 2022 Sant Julià acull les primeres jornades de bruixeria. Si amb això no troben el conjur per acabar amb el dèficit de Naturland... — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 26, 2022 Prop d’un 95% dels enquestats va sentir el sisme del 7 d’agost. I això que estaven tots a l’apartament de Cambrils. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) August 26, 2022 La prova pilot per reduir les cues a Canillo no resol el problema, però almenys ens hem divertit