La Covid a les monedes i el somni de l'Inter Escaldes, als set tuits

El periodista Jordi Salazar analitza l'actualitat en clau d'humor

Rosa Gili veta els tatuadors perquè no vol fomentar aquesta moda entre els joves. I ja s’ho poden anar tatuant al front. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 2, 2021 El 5G d’Andorra Telecom estarà en servei en sis mesos. Just quan a la resta del món es comenci a desplegar el 6G. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 2, 2021 Benazet diu que el certificat de vacunació permetrà viatjar per la UE. I recomana portar a sobre un mapa per si cal explicar on és Andorra. — En Set Tuits (@EnSetTuitsDMG) July 2, 2021 Andorra la Vella farà una prova pilot per descongestionar el centre: tornar