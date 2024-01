Els imprescindibles de Suray Fernández

Actualitzada 31/12/2023 a les 12:11

1. L’skate. Patinar és sensació de llibertat. Res més a dir.2. El mat de ioga. En practico per afició i també m’hi dedico.3. El gorro. És un accessori que duc molt a l’hivern. M’agrada portar-lo a conjunt amb la meva roba.4. La taula d’snowboard. Vinc del món de la neu i des dels 18 anys que en soc professional.5. El passaport. És indispensable per poder viatgar. M’encanta i soc molt afortunada de poder fer-ho sempre que vull.6. Les vambes. Són imprescindibles per sortir al carrer i aquestes són les meves preferides.7. L’agenda. Soc una persona molt organitzada. M’ho planifico tot per aprofitar al màxim el meu temps.8. El mòbil. L’utilitzo per a mantenir-me connectada amb la gent i compartir el meu dia a dia. Sempre voldré un mòbil millor.9. L’ordinador. És la meva eina d’edició de vídeos i fotografies.10. La càmera. Amb ella capturo la meva vida. Tot passa pel seu ull.