Els imprescindibles de Montserrat Valls

Presidenta de l'associació per la malaltia d'Alzheimer. De Sabadell però vivint al Principat des de l'any 1999. Apassionada del bàsquet i seguidora del MoraBanc Andorra. La seva prioritat és la família.













La família és el meu pilar i pel que lluito cada dia.

























































M'encanta el bàsquet, hi vaig jugar dels nou als 18 anys, alguns a la selecció d'Andorra. Actualment entreno i segueixo el MoraBanc Andorra.

















































El mòbil. Tinc un dia a dia que vaig de bòlit, i m'ajuda a organitzar-me i a desconnectar.















































M'encanta fer qualsevol pla amb amics i gaudir de la seva companyia.



































Els tatuatges són la meva passió i una forma de tenir sempre a prop les persones i/o moments que han estat o són importants per a mi









































Em torna boja la màgia, en un espectacle de màgia em sento com