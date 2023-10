Els imprescindibles de Sonia Carrillo

Consellera laurediana de cultura i educació. Casada i mare de l’Aroa i el Jorge. Treballa al món de la construcció. Es defineix com “cul de mal seient” i una dona de reptes “lluitadora, voluntariosa i discreta”.













Les bones amigues, que sempre hi són.





























































La grandalla és la meva flor, per la seva olor, els colors, la forma. És una flor galana.















































L’estany de la Nou és un dels meus racons favorits, hi passo molts moments per carregar i descarregar.

















































Soc una apassionada de la muntanya i la natura, pujar als cims em carrega les piles.



























































Sabates, preparada per fer qualsevol esport, no































































La família, el meu pilar.









































































Mai sense el mòbil, per estar al dia, poder atendre al moment, prendre notes i capturar moments.









































































Sempre que puc soc voluntària en esdeveniments esportius i culturals.













































Plat a taula, una bona escudella.























































Els capvespres, serenor, càrrega d’energia.