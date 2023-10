Els imprescindibles de David Haro

Director de cinema. També dissenyador. Ha dirigit els curtmetratges ‘Dama Blanca’ i ‘Silencio’. El 2020 va crear la productora Contraban Produccions juntament amb Jaume Planella i Pau Riera.













Passejar, et dona un respir i inclús t’ajuda a recuperar la creativitat.























































Crec que llegir el passat i estudiar-lo ens permet saber d’on venim i ens ajuda molt a entendre cap a on volem anar.













































Visor de càmera per quan localitzem situacions per a les nostres produccions cinematogràfiques.







































Una de les primeres produccions de Contraban va ser Entre muntanyes, en què plasmem l’AINA que ha creat mossèn Ramon.







































Un andorrà lluny del poble, de Ricard Fiter. Va ser l’espurna que va iniciar Dama Blanca.

















































No vaig enlloc sense el meu quadern. És on recullo la informació de la pel·lícula.















































El meu Fiat Panda. A Andorra és