Els imprescindibles d'Annabel Llevot

‘General Manager’ de Goldstar FC Santa Coloma. Resideix fa una dècada al país. Llicenciada en Dret i Màrqueting. Es defineix com “poliglota, optimista i apassionada”, i no s’imaginava que treballaria en el món del futbol.













Amics i família perquè és imprescindible compartir-hi els bons moments, els dolents procuro reservar-me’ls.







































Menjar i beure bé és un plaer i un vici. M’agrada provar coses noves i descobrir restaurants.

















































No podria viure sense música, em dona energia, alegria, em recorda persones o moments viscuts i soc una cinèfila empedreïda



















































La maleta és l’eterna companya de viatges, tant per feina com per plaer m’encanta viatjar.











































































Mòbil i PC perquè estar connectada és vital per a la feina. Les vacances ideals serien en algun lloc perdut sense internet en bona companyia.









































































L’esport són endorfines necessàries per a la salut física i sobretot mental.

















































Roba i complements