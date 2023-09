Els imprescindibles de Laia Clascà

Actualitzada 17/09/2023 a les 13:31

La família. Té un paper fonamental en el meu dia a dia, la necessito i m’encanta passar-hi temps.L’agenda de paper, m’agrada escriure a mà i destacar en colors els esdeveniments importants.Les ulleres de sol. Grans i fosques.El telèfon. M’agrada gaudir del dia a dia sense haver de romandre connectada, però malauradament, actualment és essencial per a tots!Compartir amb el meu home una presa de xocolata negra amb sal abans de dormir.El cotxe, visc a 42.4541343, 1.4633708. Totalment necessari.Les arracades. No puc sortir de casa sense les meves perles.Un llibre de psicologia o poesia m’acompanya en tots els viatges.Una bossa de mà, petita, mitjana o gran, un accessori indispensable per als meusL’esport, concretament l’esquí. Em fa desconnectar de tot el que m’envolta. Tant de bo fos hivern tot l’any!