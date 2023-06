Els imprescindibles de Joan Anton Rechi

Director escènic. 54 anys. Viatja pel món dirigint òpera. Les seves darreres produccions s’han vist a Venècia, Düsseldorf, Tel-Aviv i Màlaga. Ha estat el director artístic de la primera edició del Classicand.











La parella i la família. Pedra angular de la meva vida. No estaria on soc sense ells.













































Els amics. Compartir moments amb ells em recarrega d’energia.





































La música. No imagino la vida sense tenir-la al voltant. A la feina o de fons quan soc a casa. I de tota mena. El millor per equilibrar els estats d’ànim.







































La bona taula. Un altre dels grans plaers dels quals més gaudeixo. I si és en bona companyia, molt millor.









































Els llibres. Darrerament, sobretot assaig. No imagino la tauleta de nit sense llibres. I és imprescindible llegir una miqueta abans d’adormir-me.











































El cinema. Font d’inspiració màxima per a