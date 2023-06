Els imprescindibles de Neus Barrachina

Presidenta de l’Associació de Celíacs. Nascuda a Barcelona fa 60 anys, va venir a Andorra quan en tenia 18. Casada. Se sent definida per la frase “la vida no et pregunta si vols ser fort, t’obliga a ser-ho”.







Gaudir d’un bon llibre, sempre amb les ulleres per veure-hi i de sol.



























































Els amics. Sempre hi són quan els necessito.

















































L’estabilitat, estar tranquil·la i no tenir més imprevistos emocionals.























































La família, sense ella no seria jo. Necessito sentir que estic unida a tots ells































































El mòbil, indispensable per estar en contacte amb els estimats.





































































Temps per a mi, perdre’m pels carrers, per la platja, pedalar.



























































La muntanya, el contacte amb la natura































































Les fotografies, per trobar-me amb els que hi són i els que ja han marxat, però el seu record continua amb nosaltres.





























































El mar i la seva immensitat.





























































La feina i els companys. M’obliga a llevar-me