Els imprescindibles de Francesc Repiso

Actualitzada 28/05/2023 a les 11:52

1. Recarregar energies amb els meus passejos per les muntanyes d’Andorra, molt millor si vaig acompanyat del meu amic.2. Gaudir del temps amb la família.3. Aixecar-me i fer-me un suc de fruites naturals.4. Viatjar per poder adquirir nous coneixements culinaris.5. L’esport sempre present.6. Cuinar per a la família i els amics.7. Anar al mercat, m’agrada escollir sempre el millor producte.8. Passejar amb la Vespa per tota la costa.9. Sortir a ballar envoltat de la millor companyia.10. Estirar-me al sofà de casa, sobretot els diumenges de pluja, i delectar-me amb una bona sèrie.