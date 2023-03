Els imprescindibles de Mar García

Presidenta de la Xarranca. Apassionada per la cultura en general i l’art en particular. Nascuda a Sabadell ara fa 56 anys, però en porta 30 a Andorra. És delineant industrial i li encanta fer joieria i gravats.







El mar: necessito veure’l de tant en tant (no en tinc prou amb mi mateixa).

































Un dinar amb bons amics on no faltin els riures.



































El sol, la llum m’omple d’energia i vitalitat.



































Viatjar... on sigui i si hi ha gastronomia, millor.









































La xocolata després de dinar... en soc una addicta!







































El Tomàs i el Biel, són les meves persones preferides.







































Anar al camp a desbrossar i cremar, gaudeixo com un animal.



















































El mòbil... més addicta encara!











































Estar davant la llar de foc escalfant-me els peus llegint un llibre del Santiago Posteguillo.











































Treballar en un gravat o fent unes arracades escoltant pòdcasts.