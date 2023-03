Els imprescindibles de Marc Aguado

Jugador de l’FC andorra. Migcampista, nascut fa 22 anys a Saragossa i resident a Escaldes-Engordany. Tot i estar cedit pel Reial Saragossa, ja suma la tercera temporada al club tricolor.

Quan no estic entrenant o fora de casa pels partits passo l’estona jugant a la Play.













































El meu gos, en Messi, en honor al millor jugador de la història.

























































El futbol. Em fa molt feliç i em sento molt privilegiat practicant l’esport que més m’agrada.

























Mirar sèries, tinc predilecció per les de suspens.



























Durant el temps lliure m’agrada anar al cinema o a la bolera.





























No podria viure sense viatjar, un dels meus destins preferits són les illes Balears, sobretot Formentera.











































La música m'ajuda a esbargir-me, sobretot si és reggaeton o trap francès.





































El mòbil és imprescindible per al dia a dia per estar en contacte amb