Els imprescindibles de Mireia Ramos

Consellera al comú de la Massana. 37 anys. Resideix a Arinsal fa 15 anys. Està casada i té una filla. Va ser representant dels assalariats a la CASS. Es defineix com “inquieta, ambiciosa i compromesa amb el meu país”.







Soc empresària en el món de la neteja i dels esdeveniments.





































El Coco, m’ha portat molt carinyo i companyia i em fa fer una mica d’esport















































Repte personal en memòria de la meva sogra, la Lola, que per desgràcia va morir de càncer.





























El pare, el Josep Lluís, és el meu referent a la vida tant pels valors com per l’educació que hem rebut.









































Els avis, amb 90 i 92 anys, encara n’estic aprenent.







































La meva filla, la Jana, és la meva inspiració i em motiva a millorar cada dia. I el meu marit, el Xavi, és el meu equilibri.

































El mòbil és la meva eina