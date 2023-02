Els imprescindibles de Carla Guinot

aecretària d’organització del SEP. Badalona, 1983, a Andorra des del 1986. Llicenciada en Història de l’Art i professora de Formació Andorrana al María Moliner i autora de dos llibres de monòlegs sobre el confinament.



La família, veure com creixen i el que aconsegueixen és brutal.





































El Sindicat d’Ensenyament Públic m’ha fet estar pendent, constantment, de les millores per a les treballadores i treballadors que queden per aconseguir.



















La sèrie Friends, tot i saber-me els diàlegs quasi de memòria, no me’n canso mai.



























El món vintage, vaig tenir una botigueta durant quatre anys que vaig haver de tancar després de la covid.























L’institut, la meva feina on cada dia aprenc dels nostres adolescents i, a la vegada, m’ajuda a mantenir-me viva, són pura energia!!





















El cinema Nord Americà dels 80 i 90 és per a mi un bàsic del que