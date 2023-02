Els imprescindibles de Manuel Alonso

Director del festival internacional de Guitarra. Nascut a Mèxic, va viure a Barcelona deu anys i ara a Andorra. Guitarrista flamenc, professor, intèrpret i compositor. Ha participat en diverses gires i festivals d’arreu.





La guitarra és part de la meva vida des de la infància. La seva pràctica i estudi són fonamentals per seguir tocant i viatjant.







































Viatjar. Tinc l’oportunitat de ser músic i he pogut tocar i conèixer prop de 30 països.































La Grandàlia Centre Artístic Musical, en soc el codirector i fundador. És la primera escola on s’imparteix la guitarra flamenca al país.





























Festival internacional de guitarra d’Andorra, en soc el director i fundador.

































El submarinisme, estic acreditat per PADI.



































Esquiar. Visc al costat de pistes i sempre que puc pujo.













































Ludwig van Beethoven, una total revolució al món de la música. Intento trobar el moment per