Els imprescindibles d'Enric Riba

Conseller del PS a Encamp. 70 anys. Més de 40 anys a l’Administració general i 32 a París dirigint la Casa d’Andorra. També va ser primer cap d’unitat del servei d’inspeccions d’allotjaments turístics.





Viatjar és un plaer immens, descobrir i parlar amb gent.









































La família, la meva esposa, la Martina, els nens i els fills, amb qui compartim moltes coses.























Compartir els meus imprescindibles, com el turisme, el judo o la filatèlia, amb els altres.

































Passejar per les ciutats preferides com París, Cracòvia o Estocolm.







































Bellugar-se: esquiar amb els nets; a l’estiu caminar (refugis), collir bolets o pescar, sense oblidar que vam apadrinar un rusc.

























































La lectura. Alterno llibres de política, de casos reals i thrillers.































Sempre que puc segueixo cadenes franceses per no estar desconnectat de la música d’avui i també la premsa d’Andorra.































Cuidar de l’hort amb els