Els imprescindibles de Sofia Cortesao

Consellera a Sant Julià. 37 anys. Casada i mare de l’Alma i el Noah. Llicenciada en Activitat Física i de l’Esport i professora a l’escola andorrana. Apassionada de la rítmica i bronze als Jocs dels Petits Estats de Xipre.





El passaport, perquè m’agrada viatjar i conèixer llocs i cultures noves.





































La pilota de rítmica, m’agraden els esports però la gimnàstica rítmica en particular pel seu component estètic, artístic i creatiu. Entreno el club de Sant Julià.





























Altaveu, perquè no puc viure sense música. M’acompanya en tot el que faig, a casa, al cotxe, a la feina...































Les vambes són part del meu uniforme de treball, el meu calçat preferit, i s’adapten al meu ritme de vida.































Dalsy, qui tingui nens petits ho entendrà.











































Tot i que ara no tinc gaire temps m’agrada molt llegir, sobretot literatura ambientada en la Segona Guerra Mundial.















































Soc una persona