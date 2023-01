Els imprescindibles de Sònia Palau

Actualitzada 08/01/2023 a les 12:16

Deixar-me portar cinc minuts al dia per la música i el ball: m’apassiona i em relaxa. A més em porta records de fa vint anys quan competia.El temps amb la família, encara que sigui escàs.Escapar-nos sempre que podem i fer una activitat lúdica, un repte entretingut que mantingui el cap ocupat.L’ordre a tots els nivells. Un TOC amb el que el meu home ha après a conviure.L’esforç, me l’aplico i el demano.Preparar el següent viatge, sigui creuant la frontera o a l’altra punta del món, m’il·lusiona, encara que tinc especial predilecció pels països asiàtics.Les cremes hidratants i el rímel, sempre per començar el dia, com el cafè.El treball en equip per compartir, delegar, respectar i valorar les aportacions i intentar sumar.Cafè, en soc addicte. Sol i sense sucre.El mòbil, el voldria apagar en més d’una ocasió, però és una eina de comunicació imprescindible.