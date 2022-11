Els imprescindibles de Juli Peña

President dels castellers. Arquitecte tècnic i project manager. 53 anys, casat i sense fills, en fa 21 que viu al país. Apassionat dels viatges, optimista i amb una premissa: “Els diners es recuperen, el temps, no.”



Viatjar és la meva addicció, com més ho faig, més en vull. He visitat més de trenta països.

































Com a project manager, qualsevol projecte que em plantegen fora de l’àmbit laboral m’atrau. Darrerament he estat en l’organització del Festac.































M’agrada la ciència-ficció, però res com Star Trek.

































Després d’haver-hi viscut força anys, Girona em té el cor robat i hi vaig dos o tres cops l’any.



































Els castellers, què seria la vida sense els castells? Fa 26 anys que en faig, és com la meva segona família.









































Soc aficionat a la rebosteria, en moments d’estrès m’ajuda molt.







































La platja i el bon temps m’agraden, però viure