Els imprescindibles de Sandra Tudó

Consellera de la minoria del comú d’Ordino. 50 anys, casada i mare d’en Pol. Llicenciada en biologia a Tolosa és directora de l’escola andorrana de 2a ensenyança d’Ordino i codirectora de l’Esbart Valls del Nord.



L’amistat és un valor molt important. Com deia el Petit Príncep, “l’essencial és invisible als ulls”.

































La meva família, que estimo i em dona suport incondicional.































Les castanyoles són l’instrument que marca el compàs de la meva vida, recordo el mestre José de Udaeta que em va fer perfeccionar-les.







































Les espardenyes envetades, el calçat que em permet expressar-me lliurement a través de la dansa.

































L’escola és la feina de la meva vida, vocacional. De professora de ciències a directora sempre en el món de l’educació.































L’esbart és on acompleixo el meu objectiu de lluitar per la preservació i promoció del patrimoni cultural.

































El mòbil és una