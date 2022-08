Els imprescindibles de Jordi Vilanova

Actualitzada 30/07/2022 a les 11:44

Amb l’arribada d'un nen, la família agafa més força que mai. Les meves filles encantades i la meva dona, la millor amiga.Salou i Arcos de Valdevez, un poble preciós al nord de Portugal. És on passo bona part de les vacances familiars.La música. Fa més de 25 anys que soc discjòquei aficionat i li dedico bones estones.L’esport, guardo bons records de l'Sprint Club Andorra (secció BMX) i del VPC Rugby XV. Ara faig bici de carretera i trail running.Escaldes-Engordany, la parròquia on visc, la que m'ha vist néixer, créixer i que alimenta els meus records. Ser conseller de comú ha estat un encert absolut i treballar per ella m'entusiasma.Formar adolescents en educació financera és essencial i, en el meu, cas vocacional. M'ho plantejo com un repte de futur.Surface i mòbil sempre presents per feina i pel comú. Intento desconnectar, però el meu compromís és màxim i no sempre és evident aconseguir-ho.Les muntanyes d'Andorra. Vivim en un país d'una bellesa natural extraordinària, que et deixa sense alè.El passaport i la maleta sempre a mà per viure una nova experiència. M'encanta viatjar i veure món, t'enriqueix molt. El darrer destí va ser Sri Lanka. Recomano Singapur.Cervesa amb o sense alcohol, ben fresqueta i, si és amb els amics, millor encara.