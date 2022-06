Els imprescindibles d'Elisabet Terri

Actriu i productora. Nascuda el 1982 a Barcelona. Des del 2012 codirigeix la productora Imminent Produccions. Directora i guionista. El seu segon curtmetratge, gravat a Andorra, Llana negra, ha estat guardonat set vegades.





La família (a la foto hi falta la neboda). Amb ells la vida cobra tot el sentit.























L’ordinador i el mòbil. M’agradaria poder passar-ne més però els necessito per treballar.























Els gossos, en especial els meus fills peluts, haver-se’n d’acomiadar és el més dur que he viscut mai. Un d’ells va marxar fa dos mesos i hi somio molt sovint.



















La fruita i la xocolata. El kiwi és present cada dia.

























Caminar per la natura, però en especial prop del mar, soc filla del Mediterrani, com deia Serrat.





















Crema hidratant, no passo cap dia sense posar-me’n.























La parella i el cine (un tot indivisible). Però qualsevol