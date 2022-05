Els imprescindibles de Francesc Rechi

President de la federació d’escacs valls d’andorra i tresorer de la Federació Iberoamericana. Està casat, amb dos fills i set nets. Autònom del ram de les assegurances i membre del comitè directiu del PS.





El primer cafè, just després de llevar-me i sobretot sense sucre.























La ràdio, ja sigui per escoltar música, les notícies, etcètera.



















Els escacs, no pot faltar un tauler a casa.























El moment de veure alguna sèrie tranquil·lament després de sopar.















L’ordinador i el mòbil, imprescindibles per poder desenvolupar la meva feina.



















Un bon àpat amb els amics i la posterior xerrada.



















Viatjar a altres països, per plaer o per qüestions escaquístiques.



















El paisatge i la natura del nostre país. Em relaxa.

















La família i, en especial, els meus set nets.

















Fer un repàs a la premsa per estar al dia del que passa al món.