Els imprescindibles de Marta Pujol

Vocal del comitè executiu del PS. Llicenciada en filologia catalana i amb un màster de logopèdia i anàlisi política. 51 anys. També és la cap del servei de Política Lingüística i ha estat secretària del Sipaag.





Viatjar, tant travessar el continent com visitar ciutats properes.





























Fer exercici físic regularment sense afany competitiu.































El vermut, quan baixo a casa dels pares, a la Llagosta, es fa amb Martini blanc.

































La llengua catalana em representa; per identitat, actitud, convicció i ofici.









































La Mel, ens ha ensenyat que els gossos milloren la vida de les persones.







































M’agrada escoltar la ràdio i els mitjans de comunicació, que sou molt necessaris.























Consumeixo cine amb intensitat i sobretot en pantalla gran, tant en sales comercials com al Cineclub de les Valls.























La família, la que està repartida pel món i la reconstituïda (ara fem més vida de parella perquè