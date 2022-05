Els imprescindibles d'Eduard Muñoz

Secretari del comitè de DA d’Andorra la Vella. Afiliat des dels 18 anys. Va néixer a Encamp però sempre ha viscut a la capital. Està acabant Dret i és un “apassionat de la gastronomia i de la natura”.







L’iPhone, un clàssic ja en aquesta secció. Encara que no vulguem, acaba sent indispensable.

































Si hi ha una peça que no pot faltar al meu armari són les americanes.





































Utilitzo ulleres de sol tot l’any. Al cotxe sempre en porto tres o quatre models diferents.















































Poder gaudir d’una copeta de vi després d’un dia llarg és un luxe i encara més si es fa en la millor companyia.







































Tot i que no tinc un gust musical definit, la música m’acompanya sempre, ja sigui rock dels 90 o l’última cançó de Txarango.













































Els meus tres gatets. Uns membres més de la família.















































La tauleta és la meva