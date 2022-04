Els imprescindibles d'Ana Muñoz

Presidenta de l’Associació del Transtorn de l'Espectre (Autea). Andorrana de 54 anys. Llicenciada en Empresarials, es defineix com “creativa, extravertida i apassionada de l’esquí i la muntanya”









La família, els estimo infinit







































Soc una devoradora de llibres, m’agraden molts gèneres però sobretot els llibres històrics i la novel·la negra.







































Les muntanyes perquè Andorra té rutes i camins espectaculars. Tenim un paisatge preciós.











































M’agrada molt esquiar i a Andorra tenim la sort d’esquiar des de petits. Et dona experiències i aprenentatge.





















































El cel d’Andorra. Té un blau increïble!











































Les ulleres graduades per llegir.



























































Viatjar per conèixer el món i les diferents cultures i maneres de viure.









































Tinc la sort de tenir bons amics i amigues. La vida és divertida amb ells.

































La música, soc molt eclèctica i segons l’estat d’ànim m’agrada escoltar-ne una o una altra.















































