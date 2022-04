Els imprescindibles de Mònica Armengol

Artista. Andorrana de 44 anys. Apassionada de l’art. Té estudis de màster en arts plàstiques i de postgrau en ciències de l’educació. Ara mateix treballa de professora d’arts plàstiques a batxillerat.











La família, són el meu motor, m’empenyen dia a dia.

















































El Whats­App de l’associació d’artistes La Xarranca que m’obliga a mantenir-me connectada i informada sobre el que es mou en l’àmbit artístic.





























































Llibre, pel·lícula i sèrie, abans d’anar a dormir o amb el primer cafè del dia.









































La munta­nya, és la meva font d’inspiració i la meva excusa per obligar-me a fer exercici físic.

































Viatjar i descobrir nous llocs. No marxo sense una guia Lonely Planet i el ‘meu carnet de viatge.







































L’app de recordatoris i el calendari: són la meva memòria per arribar a tot arreu.



































El color, perquè crea espai i influeix en la