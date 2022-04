Els imprescindibles d'Enric Tarrado

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:15

Per conduir amb seguretat la motocicleta és imprescindible portar sempre el casc.El carnet de soci de l’ACA, vagi on vagi sempre m’acompanya.Eivissa, un lloc que em sembla idíl·lic per desconnectar i compartir temps amb la família.Un llibre, com el de l’autor britànic Ken Follet Els pilars de la Terra, és una de les meves lectures de capçalera.Esquiar és una de les meves aficions preferides que comparteixo amb la família i els amics.Viatjar és una de les meves passions i Nova York una de les meves destinacions preferides.El nostre país, Andorra, té tot allò que m’agrada: natura, qualitat de vida, tradicions i moltes oportunitats.L’americana s’ha convertit en un bàsic per al dia a dia.M’agrada gaudir de la bona gastronomia en bona companyia.L’esport del motor sempre ha estat una de les meves passions, per això és indispensable el cotxe.