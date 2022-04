Els imprescindibles de Sílvia Palau

Actualitzada 03/04/2022 a les 12:05

Tot i que no hi passo tot el temps que voldria, la família és un dels meus pilars, la meva essència i motor de vida.Els que em coneixen saben que m’encanta cuidar l’aspecte físic, forma part de mi arreglar-me. Em considero força coqueta!En un món ple de soroll el silenci resulta la joia més anhelada. Diàriament, necessito desconnectar per reconnectar amb mi mateixa i l’ús d’espelmes i del silenci és primordial.Anar al gimnàs no és tan sols cuidar-me per fora sinó una eina terapèutica per alliberar-me i recarregar-me d’energia.M’encanta llegir per aprendre i per evadir-me de la rutina.Un dels meus punts dèbils són les postres, en especial la xocolata negra!El mòbil i l’ordinador formen part del dia a dia en l’àmbit laboral, per consultar xarxes o per oci.M’agrada escriure. Evocar pensaments, sentiments, pors i inseguretats m’ajuda a ser conscient i a connectar amb el meu jo més inconscient, el meu jo interior.El cafè és imprescindible en qualsevol moment del dia, però sobretot per començar-lo amb positivisme i les piles carregades.Una de les meves passions és conduir el meu cotxe. Desconnecto de la part racional i connecto amb les emocions. Forma part de la meva personalitat i és el meu espai terapèutic.