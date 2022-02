Els imprescindibles de Judith Silvestre

Actualitzada 05/02/2022 a les 12:49

Les ulleres són el primer que busco en despertar. Passo moltes hores davant l’ordinador i llegint i les lents de contacte no són còmodes en el dia a dia.Porto l’anell de casada, el de promesa, el de la meva àvia i el de la comunió de la meva sogra.Podríem dir que estic una mica obsessionada amb el mòbil. Em permet accedir als arxius del despatx i al correu electrònic però també em distrec a les xarxes i amb algun joc.Bolígrafs de colors i retoladors fluorescents per fer esquemes i resums de feina. M’ajuden a tenir les idees molt clares i que sigui estèticament bonic em dona pau.Sempre porto una agenda a setmana vista i aquest any és personalitzada pel regal de la meva amiga i companya JP.La cafetera és el primer que encenc a la feina. El cafè és el meu motor i si és un termos amb caramel macchiato descafeïnat i amb llet sense lactosa, millor.No soc conscient de les vegades que arribo a mirar el rellotge fins que no el porto, sols soc capaç de no portar-ne els caps de setmana i les vacances..Els llibres són ideals per evadir-me de la rutina i em considero fanàtica de la novel·la romàntica, de fantasia o el thriller.La bicicleta elèctrica em va molt bé per anar a la seu de la Justícia, el despatx i la CASS pel carril bici.Si la bicicleta no té prou potència o fa mal temps acostumo a moure’m en cotxe, així que la targeta PK s’ha tornat imprescindible.