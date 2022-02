Els imprescindibles de Monia Deville

Actualitzada 30/01/2022 a les 12:03

Les xarxes socials per compartir fotografies i comunicar-me.Existeix una melodia per a cada moment, per això la música és important.La motivació, el motor que m’impulsa a començar nous projectes.El sac de dormir, per poder fer bivac en un cim o sota d’una via d’escalada i escalar-la l’endemà.L’Adobe Illustrator s’ha convertit en una eina essencial i creativa més enllà de l’aspecte professional.El Club Pirinenc, m’atorga una gran satisfacció formar-ne part i promocionar el muntanyisme.Estic totalment enganxada i gaudeixo molt de l’escalada en gel, per això necessito els piolets.La meva família, que veig poc perquè viu a França, però necessito contactar-hi sovint.Necessito els friends per practicar vies semiequipades, em suposa una gran satisfacció i autorealització.Els amics, sense els quals no podria tirar endavant aventures i projectes.