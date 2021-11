Els imprescindibles de Teresa Areny

Cap de producció de la Fundació ONCA. És també la cap de projectes del Museu Carmen Thyssen. Andorrana de 54 anys, mare i apassionada de la cultura. “He fet de la meva passió la meva professió.”



La família és un puntal de la meva vida, sempre m’ha aportat el punt d’equilibri per créixer personalment i professional.



























El fill i la parella, encara que no els vegi cada dia necessito saber com estan, juntament amb la meva filla de cor, la Irina.































El mòbil és una eina de treball indissociable i important per comunicar-me amb les persones que són a fora.

































Acabar el dia fent cuinetes és un moment alliberador.





















El contacte amb la natura és la dopamina que m’allibera de tensions i em renova l’energia.





























Tenir bones amigues és tenir una fortuna. La Marta representa tota la bona gent que ocupa