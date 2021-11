Els imprescindibles de Jean-Michel Armengol

Actualitzada 20/11/2021 a les 11:56

Llapis o llibreta per apuntar idees, pensaments, paraules o per dibuixar. També utilitzo la versió moderna i multifuncional, la tauletaBosses de plàstic. Necessari per passejar les mascotes i molt útil per no malbaratar menjar. El mocador de paper també pot ser útil.Ganivet suís multifunció amb forma de targeta de crèdit, mai se sap quan pot fer falta.Em permet moure’m cada dia amb l’aigua d’OrdinoPer jugar amb els amics de forma intergeneracional.Bicicleta amb motor elèctric. Redueix la petjada ecològica i em permet descobrir nous racons d’Andorra.El sentit de l’humor s’ha de cultivar, perquè permet superar moments de dubte, cansament o xoc cultural.Sempre a la butxaca per quan el camí és llarg...Passaport. Sempre estic a punt per marxar.La moto és imprescindible per l’esperit de llibertat i per la possibilitat de fer viatges infinits.