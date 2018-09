Els imprescindibles de Guillem Tudó

Actualitzada 10/09/2018 a les 07:42

On vaig jo va el meu saxòfon, és part de la meva vida i no el canviaria per a resEl micròfon em permet esplaiar-me i oblidar-me del dia a dia. M’ho passo molt bé cantant.El piano em permet acompanyar els meus alumnes i relaxar-me.Descobrir i tocar noves peces forma part dels meus reptes.Sempre tinc una llibreta de música a la motxilla.Les meves figuretes de saxòfons les aprecio moltíssim, sobretot si me les porten els amics i familiars.M’agrada molt l’organització i tot m’ho apunto a l’agenda.M’agrada molt la història de l’art i tenir quadres a casa.El moment de lectura és molt important, sempre aprens coses amb els llibres.L’ordinador és un objecte important, amb el qual treballo sempre.