Els imprescindibles de Carles Ramos

President de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). Des de l’abril és el nou president de l’entitat, en substitució de Manel Ara. També dirigeix l’hotel Andorra Center.



El rellotge. En tinc bastants i soc força curós amb la puntualitat





Telèfon. Encara que no m’agrada ni portar-lo, és totalment necessari.



Les ulleres de prop. L’edat no perdona. És una necessitat.



Bolígraf i llapis. En tinc un munt, de bastants colors i gruixos diferents. Manies meves.





El meu ordinador, absolutament imprescindible.



El raspall de dents, en tinc a casa i a la feina. És un costum.



Les claus. Trobo important tenir còpies de totes les claus, tant de casa com de l’establiment.



L’agenda, per tenir tota la setmana prevista.



Cartera de mà. M’haig de desplaçar sovint i m’agrada anar preparat. 1



El cotxe. Encara que no és imprescindible,