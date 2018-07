Els imprescindibles de Landry Riba

Baixista. Després de diversos anys tocant en bandes de jazz, pop-rock i funk, el 2013 decideix crear el primer àlbum. Ara presenta nou disc, ‘Mountain songs’



La llibreta i el llapis per apuntar-hi des d’idees musicals fins a les tasques pendents.





Les ulleres de sol. Tinc els ulls fràgils i em costa suportar la llum intensa.





Una memòria USB és imprescindible per poder tenir sempre a mà informacions rellevants!





L’agenda en paper. Les conservo totes.





L’equip d’enregistrament en el format més reduït possible.





Un smartphone. Em provoca una sensació molt ambigua de certa dependència que no em sembla gaire sana.





Les botes de muntanya. Em recorden bons moments i una estranya sensació de pau.





Un llibre. M’agrada estar envoltat i saber que amaguen històries.





La motxilla. Per recórrer la muntanya o viatjar.





El baix. Em