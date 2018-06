Els imprescindibles de Vanessa Mendoza

Actualitzada 26/06/2018 a les 09:42

La. Indispensable per treballar en l’àmbit de les violències.Elper al doctorat, les reunions i la feina a l’entitat.Laper a nits fredes i migdiades al sofà.Les meves. M’agrada passejar per la muntanya amb elles.La. No pot faltar a festivals i concerts en clau femenina i feminista.Elper passar els matins gestionant projectes.La. Em dona energia per batallar pels drets que encara no tenim.Les. M’agrada capturar l’entorn amb elles.. Porto el Maresme, Barcelona i les amigues a prop del cor.Soc 4t dan. Entrenar i fer classes és imprescindible per al creixement personal.