Adrián Gallego s'enfronta al Test de Proust

El jugador de l’Inter Escaldes respon a les preguntes de personalitat

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc una persona feliç i molt positiva.



Quin és el seu principal defecte?

De vegades soc massa tossut.



Què espera dels amics?

Són molt pocs, però espero que sempre estiguin al meu costat i no hem fallin mai.



La seva ocupació preferida?

Jugador i entrenador de futbol.



El seu ideal de felicitat?

Ser sempre positiu i no tenir enveja ni odi.



La seva major desgràcia?

No m’agrada pensar en desgràcies.



A quin país voldria viure?

A Andorra, un ha de ser feliç amb el que té.



Quin és el seu color favorit?

El blau.



La flor que més li agrada?